Niente deroga per l'Europa: le trasferte restano vietate

Niente deroga per i tifosi. A Bologna i residenti nella provincia di Roma non potranno acquistare i biglietti per la sfida d'Europa League del 12 marzo. È questa la decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che ha deciso di rispettare il Decreto del Viminale del 20 gennaio che vieta le trasferte in Italia fino al termine della stagione ai sostenitori giallorossi. La partita non è di campionato, ma si svolgerà nei confini nazionali, per questo il divieto rimane. I tifosi che abitano fuori dalla Capitale, invece, potranno acquistare i tagliandi solo se in possesso della fidelity card a partire da oggi alle ore 13. (...) L'ONMS ha anche chiesto l'implementazione del servizio di stewarding e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio'.

Nel frattempo, le associazioni dei tifosi giallorossi nei giorni scorsi hanno presentato un appello cautelare con il quale hanno richiesto l'annullamento del Decreto Ministeriale che vieta le trasferte.

L'appello al consiglio di stato è stato fissato il 19 marzo. La percentuale di un passo indietro, però, rimane bassa.

(Il Messaggero)