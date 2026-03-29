Nesta tifa, Totti segna: emozioni al PalaEur

Evento riuscitissimo. L'Operazione Nostalgia emoziona, fa gioire ma anche commuovere. Al Palazzo dello Sport, il primo raduno indoor di Operazione Nostalgia, ha portato al sold out dell'impianto. Oltre 11mila persone presenti, di tutte l'età. (...) Il Palazzo dello Sport si è aperto per la prima volta al calcio (anzi, al calcio a 5), vedendo sfilare, fra gli altri, Totti e Nesta, i più grandi rappresentanti di Roma e Lazio. Prima del triangolare fra la rappresentazione italiana, quella europea, e il resto del mondo sono stati presentati tutti i giocatori: quando Totti è entrato in campo il Palazzetto è esploso. (...) Il numero 10 (e capitano), ormai vicino al ritorno in società nella Roma, è stato il primo a calciare in porta. È lui a stimolare il pubblico più di chiunque altro, proprio nel giorno dell'anniversario (il 28 marzo 1993) del suo esordio in A. Lui il primo della serata a realizzare una tripletta, lui a servire, di tacco, a Tommasi, un assist che ha ricordato le magie dello scudetto del 2001.

A ogni suo tocco di palla agli spettatori scappavano gli "ohhh" di ammirazione o vecchi commenti, tornati improvvisamente attuali: "Ma che palla gli ha dato?". Ovazione anche per Nesta, il capitano più vincente della storia della Lazio, che però si è "limitato" a fare il tifo: "Ci tenevo a esserci - ha detto —. Ma mi sono sottoposto a un intervento chirurgico di protesi all'anca pochi giorni fa. Vorrei giocare l'anno prossimo. Comunque mi sembra che siamo in buone condizioni, non me lo aspettavo". (...)

(corsera)