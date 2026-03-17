Nella Capitale la spinta degli oltre 3000 bolognesi

I 3.300 biglietti a disposizione dei tifosi del Bologna sono andati polverizzati già da giorni, l'unico dilemma che riguarderà i supporter da qui a giovedì sarà come

raggiungere la Capitale. Tanti, tantissimi, pronti a muoversi in pullman (14 quelli riempiti dal Bologna Centro Club, contando anche quelli del tifo organizzato si arriverà a toccare la ventina complessiva), anche se non mancherà l'opzione auto e treno, proprio come nel maggio di un anno fa, quando l'Olimpico fu Invaso per la finale di Coppa ltalia. Altri tempi, altri numeri. Ed altra disponibilità di biglietti. Un esodo simile ci fu nella primavera del 2024, quando all'Olimpico contro la Roma si giocò una sfida per l'accesso in Champions. Rossoblù pronti due anni dopo, a rendere la trasferta a Roma di nuovo memorabile.

(corsport)