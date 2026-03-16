Ndicka torna al centro della difesa, si ferma Celik

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - La Roma è nel purgatorio della sua stagione. [...] Tempo per rimediare, però c’è. Obiettivi per cui combattere, anche. Il 4° posto, ovviamente, che ieri però si è complicato e non poco. E l’Europa League, col ritorno degli ottavi di finale contro il Bologna dietro l’angolo. Giovedì all’Olimpico arriva Italiano, dopo l’1-1 del Dall’Ara.

E Gasp, a partire già da oggi lavorerà a Trigoria per conquistare i quarti di finale e il diritto di sognare ancora. Con l’infermeria ancora piena, l’unico recupero possibile sulla carta è quello di Soulé, ma la sensazione è che ormai per rivedere l’argentino - che continua a lavorare individualmente in campo - bisognerà attendere dopo la sosta. Da valutare Celik, fermato ieri da un problema al polpaccio: «Speriamo sia soltanto un principio di crampi, mi auguro di poter contare su di lui per giovedì», ha detto Gasp nel postpartita. Chi tornerà sicuramente è Ndicka, al centro della difesa. [...]