Ndicka amaro: "Abbiamo sbagliato" - Spalletti rilancia: "Vivo per il 4° posto"

La delusione è forte. Non solo nell'Olimpico ammutolito. (...) Ma è negli sguardi dei calciatori che leggi il contraccolpo per quello che poteva essere e non è stato. "La Roma è ancora quarta - rimarca Ndicka - è chiaro che siamo delusi. Dopo il 3-1 pensavamo di avercela fatta, avevamo giocato una grande partita e invece… Peccato, anche se dobbiamo subito guardare avanti". L'analisi dell'ivoriano è lucidissima: "Volevamo vincere, ci siamo andati vicinissimi ma il calcio è così, dobbiamo accontentarci di un punto. La Juve ha segnato tre gol su calci piazzati, bravi loro". Un po' meno lui (e prima Celik, sulla rete di Boga) nell'occasione del pareggio di Gatti, dopo che per l'ennesima volta aveva disputato una partita sontuosa, annullando David e segnando l'illusorio gol del 2-1 su assist di Pellegrini. "Dispiace, lo ripeto, Abbiamo commesso due errori. Fanno male, certo che fanno male a me e alla squadra. Restiamo però positivi, non buttiamo via tutto". Proprio Ndicka si è reso protagonista durante la partita di un episodio che ha acceso gli animi: al minuto 39, dopo il gol di Wesley, il tecnico toscano è entrato in campo a pochi metri dalla zona nella quale i giallorossi stavano festeggiando la rete del brasiliano. Il difensore ha d'impulso chiesto l'ammonizione per Lucio che non l'ha presa bene.

Ne è nato un battibecco al termine del quale Ndicka ha chiesto scusa all'allenatore che però si è rifiutato di stringergli la mano. Proprio Spalletti a fine partita, sembra tirare un sospiro di sollievo: "Se si parla di reazione, sono soddisfatto. Se andiamo a vedere le situazioni che avevamo creato al primo tempo, no. Chiaro che avendo il fardello della Champions, del dispiacere di essere usciti da quella competizione, sotto di due gol era una montagna difficile da scalare… ma siamo stati leggeri sul secondo e sul terzo gol che abbiamo preso". E alla domanda sulla corsa all'Europa (...): "Io vivo per il quarto posto. (...) Abbiamo avuto un momento in cui ci sono venute troppo cose addosso e non siamo stati fortunati, pur avendo fatto vedere delle cose importanti. Io vedo la squadra cresciuta sotto tutti gli aspetti, sono sicuro che faremo un grande finale di stagione". Anche perché ora, dopo l'eliminazione dalla Champions, i bianconeri torneranno a disputare una partita a settimana: "In effetti abbiamo giocato molto e ne abbiamo disputate tre pure in inferiorità numerica per almeno un tempo, senza portare a casa il risultato. Sono cose che pesano al di là delle parole, ma devo dire che ci hanno aiutato anche i tifosi… quando sono al nostro fianco diventa meno il peso che c'è. Yildiz? Abbiamo calciatori come lui, Zhegrova e Boga che possono cambiarti la partita in qualsiasi momento". La Roma, suo malgrado, se n'è accorta.

(Il Messaggero)