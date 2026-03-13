Bologna-Roma: la moviola dei quotidiani. Miranda graziato. Malen-Freuler: c'è qualche dubbio sulla rete dell'1-1

Dopo il ko di Genova la Roma pareggia sul campo del Bologna nel match d'andata degli ottavi di finale di Europa League. Al vantaggio di Bernardeschi ha risposto Pellegrini, ma proprio sul gol del numero 7 giallorosso c'è qualche dubbio sulla decisione dell'arbitro Sven Jablonski.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

Rischio Miranda nel primo tempo: già ammonito, si aggrappa a Rensch lanciato, l'arbitro tedesco lo considera un contatto di gioco, ma siamo al limite. [...] Proteste del Bologna sul gol di Pellegrini: Malen va sulla palla ma tocca prima il piede di Freuler. Per arbitro e Var è normale azione di gioco. Ci sta, ma il dubbio resta.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5.5

C'è un dubbio nella partita di Sven Jablonski, astro nascente dell'arbitraggio tedesco. Sul gol dell'1-1, c'è il contatto fra Malen e Freuler sullo scarico del pallone a Pellegrini: va bene la soglia del fallo alta, però... Malen sta per calciare il pallone, Freuler lo anticipa, anche se il pallone finisce comunque a Pellegrini. Dal live pochi dubbi, fallo netto. Dal rallenty retroporta, qualcosa sembra non essere cosi netto, come se l'anticipo di Freuler avesse mandato a vuoto l'avversario. Possibile che nel VAR abbiamo avuto altre immagini che hanno fugato i dubbi? Certo, il metro di giudizio è stato tendente al lasciar giocare, molto europeo. Avesse fischiato, non ci sarebbe stato da stupirsi (Gasp, però, si sarebbe stupito...).

IL ROMANISTA - VOTO 6

Il tedesco Sven Jablonski, alla prima volta con i giallorossi, alza la soglia del fallo e lascia giocare parecchio (come piace a Rosetti, soddisfatto in tribuna): si perde sempre qualcosa (devono rimediare spesso gli assistenti), in questi casi si scontenta tutti, ma è più calcio. Meno convincente la gestione disciplinare a targhe alterne: al 12' Miranda rimedia il primo cartellino giallo tra fallo su Rensch e proteste ce ne sarebbe un altro poco dopo per una manata sull'olandese, ma il tedesco cambia misure). Due minuti dopo, invece, si fa ammonire Wesley che trattiene Joao Mario. L'infrazione non è così vistosa, ma il giallo, anche se piuttosto fiscale si può estrarre. Se non fosse che al 17' Freuler entra duro su Pisilli da dietro e viene graziato. Al 26' la Roma pareggia: protesta il Bologna per un improbabile fallo di Malen prima di servire l'assist a Pellegrini. Infatti check inutile.

IL TEMPO

Sbaglia Jablonski in occasione del mancato rosso a Miranda, mentre è giusta la decisione di convalidare la rete di Pellegrini nel secondo tempo. Ma andiamo con ordine. Il primo episodio clou arriva già dopo pochi minuti, quando do Miranda -ammonito giustamente poco prima per un fallo duro su Zaragoza - stende Rensch disinteressandosi del pallone con una manata. L'arbitro tedesco sbaglia a non fischiare fallo: l'intervento del terzino era da fallo, e dunque da secondo giallo. Qualche protesta, invece, in occasione del gol del pareggio di Pellegrini. Malen evita di prendersi un rigore dopo un contatto con Lucumì e resta in piedi (viene dalla Premier, si vede), e solo successivamente scivola sfiorando il pallone: dalle immagini non è chiaro se tocchi anche le gambe di Freuler, che in realtà finisce a terra per il contatto con Skorupski. Giusta quindi la scelta di Jablonksi: il gol è regolare. A inizio secondo tempo non ci sono dubbi sul gol di Federico Bernardeschi, che parte da posizione evidentemente regolare, mentre sono giusti i gialli per Joao Mario e Casale.