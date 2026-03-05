Messias per Baldanzi: DDR ci pensa

Poteva essere la sua sfida ma Tommaso Baldanzi sarà costretto a rinunciare al match contro la Roma per un risentimento muscolare alla coscia sinistra: per II Genoa un altro tifoso in più in tribuna per cercare l'Impresa contro I giallorossi. L'assenza dell'ex centrocampista della Roma obbligherà forse il tecnico De Rossi, altro ex illustre della partita, a rivedere alcuni progetti tattici. L'Ipotesi, infatti, potrebbe essere quella di tornare al 3-5-2 utilizzato fino a qualche settimana fa prima del recupero al 100% di Baidanzi e del cambio al 3-4-2-1 scelto per esaltare le

qualità dell'ex romanista. Adesso DDR deve scegliere la strada da imboccare domenica. È possibile che si vada verso la conferma del modulo inserendo Messias come uno dei trequartisti oppure preferire un centrocampo più rinforzato con il dinamismo dI Masini al fianco di Frendrup e Malinovsky. (...)

(corsport)