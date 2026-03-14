Matic: "Amo i tifosi della Roma, via per una mancanza di rispetto dei dirigenti. Mourinho? In giallorosso era più tranquillo"

GASPORT - Nemanja Matic ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo, tornando anche sul suo periodo giallorosso. Le sue parole: “Amo i tifosi della Roma. E meritano molto di più. Lo stadio è sempre pieno, un club così dovrebbe lottare per il titolo ogni anno. Io andai via solo per la mancanza di rispetto dei dirigenti che non tennero fede alla parola che mi avevano dato. Troppi rinvii al momento di rinnovare. Fu una questione di principio".

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"Le chiedo: quello era rigore? Vent’anni fa sicuramente no, ma oggi li fischiano. José, che personaggio... Mi ha allenato al Chelsea, all'United e alla Roma. In giallorosso era più tranquillo. Mou ha capito che le nuove generazioni sono diverse dalla nostre”.