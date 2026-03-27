Mati punta il rientro a San Siro

Il vero regalo della sosta per la Roma di Gasperini ha un nome e un cognome: Matias Soulé. (...) L'argentino sta definitivamente mettendo alle spalle la pubalgia, un malanno notoriamente complesso da gestire e molto soggettivo per quanto riguarda i tempi di recupero. (...) Da quel 15 febbraio in poi Soulé non si era più visto in allenamento insieme ai compagni e la data del suo rientro é slittata pian piano, tanto che lo stesso allenatore romanista ammetteva di "navigare a vista" per capirne le condizioni. Oggi però il peggio sembra passato: da quando è iniziato lo stop per le nazionali l'argentino ha ricominciato a lavorare con il gruppo (o quel che ne resta), cosa che ha fatto anche ieri e continuerà a fare. Sul calendario suo, del tecnico e dei tifosi, ci deve essere un bel cerchio rosso su una data, quella di domenica 5 aprile, quando a San Siro i giallorossi sfideranno l'Inter nel big match di rientro dalla pausa internazionale. Certo, manca dal campo da tanto tempo e tra l'allenarsi in gruppo ed essere un elemento fondamentale in una gara di una tale difficoltà c'è grande differenza, ma è chiaro che per Gasperini anche avere la sola possibilità di schierarlo a gara in corso "sposta" e non poco, soprattutto in una Roma che, per esempio, si è ritrovata a schierare contro il Lecce un tridente offensivo di 18,3 anni di media con Venturino, Vaz e Arena. (...) A San Siro e più in generale nel mese di aprile, Mati ha anche dei ricordi più che positivi per quel che riguarda la passata stagione: il 13 aprile scorso segnò al derby, Poi fece l'assist per il gol vittoria di Shomurodov contro il Verona e il 27 aprile trovò la rete decisiva proprio per battere l'Inter e dare continuità all'incredibile rimonta in classifica che la squadra allora guidata da Ranieri stava portando avanti. Soulé nel resto di quell'annata è rimasto protagonista, facendo registrare un assist nel ko contro l'Atalanta all'epoca di Gasp, così come nel successo per 3-1 contro il Milan e in quello per 2-0 contro il Torino. C'è stata decisamente la sua firma nella Roma che ha sfiorato la qualificazione in extremis alla Champions. (...) La speranza oggi è che dall'Inter in poi possa fare lo stesso per tenere vive le residue speranze della Roma. Con Soulé presente, intanto Gasperini sta lavorando a Trigoria con quel che resta del suo gruppo: oggi la squadra si allenerà e poi il tecnico concederà tre giorni liberi, fissando la ripresa a martedì mattina.

(Il Romanista)