Malen si riscopre bomber di coppa

I ragazzi di oggi probabilmente nemmeno sanno cosa abbia rappresentato Carosello per i vecchi boomer che oggi oscillano tra i 50 e i 60 anni. E all'epoca, quella senza iPhone e social, dove un ritornello televisivo o una pubblicità ti entrava in testa per non uscirne più, c'era un vecchio slogan - «Gigante pensaci tu» - che sembra cucito addosso a Malen. Perché magari a livello di altezza l'olandese poco si addice all'appello cantato dai bambini della Valle Felice, ma tecnicamente e numericamente risolve più problemi l'ex Aston Villa che il gigante barbuto chiamato a sanare i danni causati da Jo Condor o il Mister Wolf di Pulp Fiction. (...) Del resto, il feeling del ragazzo di Wieringen con le coppe europee è di tutto rispetto: già le 24 reti in 61 presenze balzano subito all'occhio (una rete ogni 2,5 gare), ma se non ci si accontenta basta poi vedere le vittime illustri per farsi un'idea che per questo signore la competizione non fa differenza, campionato o coppa che sia. (...) Stasera tocca di nuovo a lui guidare l'attacco. Sarà un debutto particolare, in una gara delicatissima con la consapevolezza che dietro ha poco e nulla. Ferguson si è operato alla caviglia e ha detto addio in anticipo all'avventura in giallorosso; Dovbyk forse lo rivedremo a maggio; Dybala, se non ci saranno intoppi, a fine aprile e Soulé, anche se Gasp farà di tutto per portarlo a Como (ieri ha continuato a lavorare a parte), è presumibile che tornerà al top soltanto dopo la sosta. Di quel tridente Soulé-ElSha-Ferguson, schierato ormai 6 mesi fa al debutto in campionato proprio contro la squadra di Italiano, è rimasto solo il Faraone, che ormai ha perso posizioni e immalinconisce in panchina, e c'è la new entry olandese. (...) Sei gol in 8 partite e soprattutto la consapevolezza che se non segna lui è meglio guardare altrove. Curioso comunque come questo calciatore, che all'Aston Villa giocava e non giocava, stia facendo così tanto la differenza con i suoi gol e soprattutto con le situazioni di pericolo che in ogni partita crea. (...)

(Il Messaggero)