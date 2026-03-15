Malen è isolato. Il tecnico pronto a lanciare Vaz

Qualche dubbio Gasperini ce l'ha, esattamente come una tentazione. Perché se dietro l'assenza per squalifica di Ndicka sarà una mancanza pesante, davanti c'è da capire come dare la maggior assistenza possibile a Malen, sembrato sempre troppo solo nelle ultime uscite. Ed allora una soluzione prevede la possibilità di far giocare un po' più alto Pellegrini, con Cristante schierato come trequartista centrale e dando cosi spazio soprattutto ai giocatori di consolidata esperienza per una partita che può essere decisiva in chiave-Champions. L'altra, invece, riguarda la tentazione, appunto: le due punte pure, con il giovane Vaz al fianco dell'attaccante olandese. (...) Nel caso in cui l'allenatore della Roma dovesse quindi propendere per questa seconda opzione, a lasciare il posto alla punta francese sarebbe Niccolò Pisilli, con Cristante che invece scivolerebbe in mediana e Pellegrini a fare il trequartista, esattamente come al Dall'Ara. Il tutto, ovviamente, sempre che Koné non riaccusi alcun problema muscolare. (...) Ma a meno di clamorosi colpi di scena Koné sarà in campo, troppo importante la sua presenza in una partita che può decidere molto del futuro vicino e lontano della Roma. Dietro, infine, Mancini dovrebbe scivolare al centro al posto di Ndicka, con Ghilardi a destra ed Hermoso (che domani si occuperà da vicino di Paz, com all'andata) a sinistra a fare i due braccetti. L'alternativa, in caso, è l'inserimento di Ziolkowski al centro, con Mancini tenuto nella sua zona abituale, a destra, al posto dello stesso Ghilardi.

(gasport)