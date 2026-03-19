Malen contro Castro. Tra Roma e Bologna è una prova del nove

Uno taglia, accorcia e verticalizza. L'altro va sempre in battaglia, pronto a fare a sportellate su ogni pallone. La sfida di stasera è soprattutto nelle loro mani (ma soprattutto nei loro piedi). Perché se la Roma ha una speranza di poter passare il turno quella è legata proprio alla vena di Donyell Malen, esattamente come tanti dei sogni di gloria del Bologna sono legati alla partita che saprà fare Santiago Castro, il "Torito", uno che quando gli lasci un po' di spazio può essere subito letale.

All'andata Malen è andato a giocare spesso su Casale, per cercare di sfruttare la sua velocità rispetto al passo compassato del difensore rossoblù. Stasera sarà diverso, perché vicino a Lucumì ci sarà Vitik. Ma Malen troverà lo stesso il modo di rendersi pericoloso, tra tagli, sterzate e affondi in velocità. Quello che lo rende speciale è soprattutto il primo controllo (orientato), un fondamentale tecnico che riesce spesso a prendere alla sprovvista l'avversario diretto, con l'olandese che ruba il tempo al suo marcatore e va via in velocità. In dieci partite con i giallorossi finora ha segnato ben 7 reti, diventando in due mesi il miglior marcatore giallorosso. Gasperini si affida anima e corpo a lui e non può farlo rifiatare neanche un po'. Almeno non stasera, dove l'allenatore della Roma lo terrà in campo fino alla fine (il cambio di Como è da leggere anche in tal senso).

Malen in questa stagione il Bologna lo ha già affrontato due volte: prima con l'Aston Villa (1-0 per gli inglesi, ma Donyell venne sostituito dopo 58' di gioco) nella prima della League phase di Europa League e poi proprio nella sfida d'andata, quella pareggiata per 1-1 al Dall'Ara. Adesso è arrivato il momento di lasciare il segno. [...]

(gasport)