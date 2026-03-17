Malen adesso va gestito: l'unica alternativa è Vaz

Nella corsa Champions servirebbero "undici" Donyell Malen a Gian Piero Gasperini, il "mister dei 9" specialista nel tirare fuori il meglio dai suoi centravanti: da Milito ai tempi del Genoa fino a Hojlund, Scamacca e Retegui all'Atalanta. Ma l'olandese, puntuale con i gol (7 in 10 gare in giallorosso) e valore aggiunto della Roma per incisività in area, non potrà di certo giocarle tutte fino a maggio e fino al novantesimo. E il tecnico dovrà sempre più gestirlo per evitargli sovraccarichi e potenziali infortuni. A Como, pur con il risultato in bilico, Gasp ha sosttuito il suo bomber con Robinio Vaz perché temeva potesse farsi male in una partita così accesa.

Il giovane francese è al momento l'unica alternativa nel ruolo di cui il tecnico dispone, a parte il baby Antonio Arena: per quanto scattante e volenteroso, deve però ancora maturare a certi livelli. Con Dovbyk e Ferguson ormai fuori gioco per i rispettivi infortuni, l'allenatore non avrà così altra scelta. E concluderà la stagione con lo stesso schema annunciato: Malen in campo sempre e comunque, nella speranza che la sua ora e passa di gioco possa risultare sufficiente per indirizzare il match e ipotecare il risultato.

(gasport)