Ma adesso non sparate sul pianista

IL TEMPO (T. CARMELLINI) - La stagione della Roma è andata, o comunque è fortemente compromessa, dopo il colpo di grazia arrivato in Europa League all'Olimpico l'altra sera. Ma mai come in questo momento bisogna restare lucidi (...) al netto della delusione ancora cocente, c'è molto di buono nel lavoro fatto fin qui da Gasperini. Sarebbe come buttar via il bambino insieme all'acqua sporca.

(...) bisogna piuttosto rimettere insieme i cocci e continuare a lavorare tutti insieme nella stessa direzione. (...) È chiaro che questo con Gasperini è il classico «primo anno» (...) la strada imboccata sembra essere quella giusta e adesso la cosa più importante è salvare il salvabile e iniziare a mettere le cose in chiaro per la prossima stagione.

Serve un piano ben concertato tra tutte le varie anime del club: proprietà, dirigenza e staff tecnico con Gasperini in testa che deve rimanere per provare a costruire una grande Roma. La strada è lunga e, per il momento, tutta in salita. I tifosi romanisti devono avere pazienza perché questo gruppo, con le giuste correzioni e qualche inserimento di livello, può davvero fare grandi cose.