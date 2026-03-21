L'ultima scalata

Si è tenuto a Trigoria un vertice rapido tra Ryan Friedkin, Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri e Ricky Massara. Nonostante l'amarezza per l'eliminazione dall'Europa League e il recente sorpasso subito in classifica da Como e Juventus, la linea comune è quella di proseguire insieme fino al termine della stagione. Nessuna resa dei conti immediata: l'unico obiettivo condiviso è ripartire subito in campionato per centrare la qualificazione in Champions League nelle nove giornate rimanenti.

La Roma, attualmente sesta, deve invertire un trend preoccupante: la vittoria manca da un mese e la difesa ha mostrato un'inedita fragilità, con 12 reti subite nelle ultime cinque uscite. Il calendario non sarà clemente, ma il tecnico punta tutto sulla continuità casalinga e sul recupero di pedine fondamentali che negli ultimi tempi sono apparse stremate fisicamente, come Mancini ed Hermoso.

(...) In un attacco decimato dagli infortuni, la buona notizia riguarda Matias Soulé. L'argentino dovrebbe rientrare in gruppo durante la sosta per i playoff mondiali e Gasperini conta di averlo a disposizione per la sfida di San Siro contro l'Inter. Restano invece grandi incertezze sulla gestione dei lunghi stop di Koné e Dybala in vista della volata finale.

(corsera)