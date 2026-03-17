Bologna, Lukasz ko: si scalda Ravaglia

Su Lukasz Skorupski e la sua coscia sinistra grava da domenica una sensazione amara che l'esame di oggi dovrebbe confermare. A novembre l'infortunio all'altra coscia gli costò più di due mesi fuori dal campo, questa volta fatale è stata l'uscita di testa nel finale de Mapei Stadium. Skorupski si era fermato subito, toccandosi ripetutamente la gamba. Poi la soluzione… alla Beckenbauer: continuare la partita fasciato. Missione compiuta, ma con un grosso interrogativo e tanti dubbi sul dopo: con Federico Ravaglia, di conseguenza, messo in preallarme in ottica Olimpico già domenica. Al triplice fischio di Reggio Emilia. Sì, nonostante i tre punti pesantissimi il pomeriggio al Mapei Stadium ha lasciato scorie non indifferenti: è innegabile come il ritorno in pianta stabile di Skorupski, da metà gennaio in poi, sia coinciso col ritorno all'ordine in difesa. Federico Ravaglia si sta scaldando mentalmente già da domenica pomeriggio, quando i cambi Italiano li aveva già finiti, e al posto di Lukasz sarebbe dovuto subentrare un compagno di movimento. Rimanendo poco alla fine il portierone polacco aveva stretto denti resistendo per i compagni, anche se lo staff tecnico e Ravaglia stesso, nonostante il gesto stoico del titolare, avevano già capito l'antifona in ottica Roma. E cioè un nuovo ribaltone tra i pali. E quindi ecco la doppia missione per Fede: non far rimpiangere il titolare, e farsi trovare pronto

dopo un mese e mezzo di panchina continua.

(corsport)

