Lukaku, Malen, Simeone: palla al centravanti e lui risolve i problemi

Il capocannoniere è fuori causa per infortunio e l'assalto degli altri pretendenti al trono del gol si associa con la lotta per i traguardi nell'ultima porzione di campionato. Mentre Lautaro Martinez, solitario in vetta a quota quattordici, deve guardare dalla tribuna !Inter che continua la fuga in Serie A, tanti altri veri nove si sono scatenati in questo turno. Si è assistito a una varietà di reti d'autore tra vecchi ciurmatori d'area ritornati in primo piano (Lukaku, Zapata, Simeone), conferme (Hojlund e Malen), rampanti (Douvikas). Il centravanti di un tempo, fisicato e spigoloso, cocciuto e redditizio, non è mai passato di moda, anche se il calcio si evolve, cerca soluzioni che possano continuamente sorprendere i rivali, perché la preparazione di una partita è sempre più scientifica, orientata sul minimo dettaglio. (...) Con sei gol in sette partite, Donyell Malen ha colmato il vuoto che ha irritato Gasperini nella prima parte di stagione. L'olandese ha portato profondità, velocità e prontezza d'esecuzione: il suo "impatto devastante" mantiene i giallorossi in linea con gli obiettivi di inizio stagione. Ma quando un nove del genere non c'è, l'inventiva dei nostri allenatori diventa fondamentale: Allegri ha tolto dalla fascia Leao e Pulisic (17 centri in due), però quando non sblocca le partite si deve buttare sul tridente, con centrale Fulllkrug, emblema del nove d'altro secolo. Mentre Spalletti a Roma ha ovviato ai deficit bianconeri nel settore spedendo in area nel finale un difensore centrale come Gatti, che ha infilato il 3-3. Dai dilettanti alla Champions, questa mossa d'emergenza spesso paga. Ma avere un centravanti vero è un'altra vita.

(gasport)