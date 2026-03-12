Lucumi all'esame Malen. Il colombiano è al top. L'olandese studia il colpo

Che effetto fara rivedersi? Jhon Lucumi e Doneyll Malen si erano guardati, faccia a faccia, già il 25 settembre 2025: Aston Villa-Bologna 1-0, l'olandese non segna, ma fu l'ultima sconfitta in Europa del Bologna che da allora ha collezionato sei vittorie e tre pareggi. Lucumí è il leader difensivo dell'Italia, e quello che quando sta appiccicato alla modalità-attenzione non sbaglia mezzo colpo. La sfida si ripete e il difensore colombiano rivede l'olandese per sottolineare un concetto: il Bologna deve tornare quello ignifugo del pre-Verona,(...) Tutto il peso dell'attacco anche questa volta sarà su Donyell Malen. Farlo riposare è impossibile, l'olandese dovrà giocare oggi e nel ritorno di giovedì, ma anche domenica a Como e poi con iI Lecce. Perche oggi c'e una Roma con Malen e una senza, questo è abbastanza evidente. A cercare di limitarlo sarà proprio Lucumí, che in estate piaceva a Roma ma che proprio con Roma ha fatto un errore clamoroso all'andata in campionato, regalando il gol partita a Wesley. Malen può approfittare del fatto che sui primi passi è sicuramente più veloce e reattivo del difensore colombiano. E proverà a far male proprio su questo: sugli scatti, i tagli, gli affondi in velocità. Tutte situazioni in cui l'olandese eccelle e può, diventare letale. Poi, è ovvio, ci sarà anche da girargli intorno, provare a far uscire Lucumi dalla sua posizione di massima efficacia, per poi colpirlo proprio nello spazio. Del resto, se Malen parte in velocity diventa dura per tutti riprenderlo…

(gasport)

