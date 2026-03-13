Lorenzo scaccia le critiche e i fantasmi «Siamo un gruppo vero, Malen è grande»

Le scuse social dopo l'errore di Genova erano servite a poco. Meglio rispondere sul campo e Pellegrini ha finalmente ritrovato il gol su azione che gli mancava da novembre, anche in quel caso in Europa League contro i Rangers: «Abbiamo parlato tanto questa settimana, dobbiamo cercare di essere più uniti possibile», ha detto il numero sette che ha poi aggiunto: «C'è da lottare. Chi gioca e chi entra può fare la diffe renza, per la Roma e per nessun altro». Gol numero sessanta con la maglia giallorossa: dalla sua prima rete nella stagione 2017/2018 solamente Calhanoglu (79) e Pasalic (68) hanno segnato di più tra i centrocampisti in Serie A. La fascia al braccio non ce l'ha più ma le parole di ieri sono da vero capitano. [...]

Buona parte del suo gol è di Malen che di partita in partita è sempre più protagonista. E l'intesa tra i due migliora: «È veramente un giocatore che fa la differenza. Siamo tanto contenti di averlo qui, ci sta dando una grande mano, ma deve continuare a darcela. Questo è l'obiettivo da qui in avanti, ci giochiamo tanto ma spero che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi perché questa squadra, il gruppo, il mister e i nostri tifosi prima di tutti se lo meritano. Lotteremo fino alla fine». [...]

(Il Messaggero)