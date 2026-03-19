L'Olimpico viaggia verso il tutto esaurito

Un Olimpico da grande notte europea, di quelle indimenticabili. Si viaggia verso il tutto esaurito: uno stadio naturalmente a tinte giallorosse, ma con uno spicchio importante di sostenitori bolognesi.

Per la precisione, sono 3.300 i biglietti a disposizione del club emiliano, polverizzati già da giorni. Dopo Il tutto esaurito della sfida d'andata al Dall'Ara, anche l'Olimpico farà sentire la propria voce nella sfida decisiva per l'accesso al quarti. Uno stadio che si avvicina ai 64 mila spettatori e che promette un'atmosfera suggestiva non solo durante i novanta minuti, ma anche prima del fischio d'inizio.

La Curva Sud ha infatti organizzato una coreografia che coinvolgerà tutto l'impianto, tra fumogeni e bandiere: «È iI momento di tornare a far capire agli avversari cosa vuol dire venire a giocare all'Olimpico. Realizzeremo l'ennesimo spettacolo e ogni tifoso sarà protagonista». [...]

Si legge nel comunicato del settore più caldo del tifo giallorosso.

(corsport)