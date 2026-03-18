L'Olimpico o viaggia verso il sold out

Voglia di stringersi un po… tanto. Dopo tre trasferte consecutive, all'Olimpico si stanno per riaccendere le luci per la sfida decisiva di Europa League contro Il Bologna. Mancano pochi biglietti al sold out. Il traguardo però è molto vicino. Lo stadio, in ogni caso, sarà uno spettacolo in versione notturna: ieri pomeriggio il botteghino era arrivato a registrare 62.373 spettatori attesi sugli spalti. (...) Un discorso molto simile vale per Roma-Lecce di campionato, in agenda nel tardo pomeriggio di domenica. Finora sono stati occupati 60.637 seggiolini. Insomma, (...) la Roma, tra Bologna e Lecce, avrà il fattore Olimpico dalla sua parte, con oltre 120.000 tifosi pronti a soffiare forte alle spalle di Cristante e compagni.

(corsport)