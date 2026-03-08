Lo stakanovista Malen guida l'attacco. Dubbio Cristante, confermato Pisilli

La certezza si chiama Malen. Sei i gol realizzati, già raggiunto Soulé in campionato che ci ha impiegato 25 partite e questo pomeriggio non ci sarà di nuovo causa pubalgia. Intorno a lui il nulla o quasi. Dovbyk tornerà a fine aprile, Ferguson si opera e ha terminato in anticipo la stagione mentre Vaz non è ancora pronto per iniziare dal primo. Rimane fuori anche Arena che oggi alle 11 scenderà in campo nel big match tra la Roma Primavera e il Parma. È tutto sulle spalle dell'olandese. Dietro a lui i dubbi non mancano. La sorpresa potrebbe essere Venturino che nei giorni scorsi è stato provato più volte in allenamento. (...) L'anno scorso i primi due gol in Serie A (gli unici) con i rossoblu ed ora la grande occasione. (...) Non è stato inserito in lista Uefa e giovedì non sarà a disposizione poi domenica è in programma la delicata trasferta di Como. In poche parole: se non ora quando? Il ballottaggio per completare il tridente è tra Cristante e Pellegrini. Il primo è praticamente insostituibile, lo ha ribadito Gasperini che però ha anche aggiunto che un turno di riposo prima o poi potrebbe fargli bene: "Faccio sempre molta fatica a rinunciare a lui perché nel gioco aereo è fondamentale e non abbiamo altri che hanno questa abilità. Però anche lui non è che può non giocare, ci sono delle volte che magari ha bisogno di recuperare un po' di più". (...) Con Lorenzo il modulo sarà il solito 3-4-2-1 mentre con Bryan la Roma inizierà con il 3-4-1-2. Scelta fatta, invece, in mezzo al campo. Spazio alla coppia Pisilli-Koné. (...) Oggi Niccolò si troverà di fronte l'allenatore che un anno e mezzo fa lo aveva fatto esordire in Serie A. A sostituire lo squalificato Wesley ci penserà Tsimikas. Per il resto la difesa dovrebbe essere quella che ha ben figurato per settantacinque minuti contro la Juventus. Terzetto composto da Mancini, Ndicka e Celik. A destra Rensch. Scalpita Ghilardi che però dovrebbe essere preservato per giovedì contro il Bologna, gara nella quale è in forte dubbio Hermoso e per non farsi mancare nulla non ci sarà neanche il numero 23.

(Il Messaggero)