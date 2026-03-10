Lo sponsor porta oltre 35 milioni

La Roma accelera fuori dal campo chiudendo la partita più attesa, quella del main sponsor. Accordo fatto con Eurobetlive, la fumata bianca è arrivata una settimana fa, dopo un periodo di contatti, incontri e rifiniture contrattuali. L'annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni, ma la strada è ormai tracciata. È un'operazione che pesa: oltre 35 milioni di euro nelle casse della Roma per un'intesa destinata a durare tre anni e quattro mesi, cioè fino al cuore del nuovo ciclo commerciale giallorosso. Un accordo che garantirà tra 12 e 16 milioni a stagione, bonus inclusi, e che segna un passaggio strategico nella crescita dei ricavi del club capitolino. Non è soltanto una questione economica. C'è anche il valore simbolico. Il marchio Eurobet.live comparirà sulle maglie già in questa parte finale di stagione, ma soprattutto accompagnerà la Roma del centenario del 2027, una ricorrenza che il club vuole celebrare con partner all'altezza della sua storia. Per questo, negli ultimi mesi, la società ha lavorato con pazienza e visione per individuare lo sponsor giusto. L'obiettivo era chiaro: trovare un marchio capace di garantire investimenti, visibilità e continuità. Alla fine la scelta è caduta su Eurobet.live, considerato il partner ideale per rafforzare il serbatoio commerciale e sostenere i progetti futuri. Il marchio opera nel settore del gioco d'azzardo, e qui entra in gioco la normativa italiana. Il Decreto Dignità vieta infatti la presenza diretta di brand legati alle scommesse sulle maglie da gioco. La soluzione individuata ricalca quella già adottata dall'Inter: sponsorizzare un sito correlato dedicato ai risultati in tempo reale, di proprietà della stessa azienda. Un meccanismo legale che permette di aggirare il divieto senza violare la normativa. Il debutto arriverà nella trasferta contro il Como segnando la fine di un periodo senza sponsor principale stabile sulla parte frontale della maglia. La nuova alleanza sarà presentata ufficialmente venerdi, con un evento che coinvolgerà anche la squadra. Un segnale forte: la Roma vuole crescere non solo sul campo, ma anche nel valore del proprio marchio. Perché oggi il calcio moderno si gioca su più tavoli. E se lo stadio resta il cuore delle emozioni, il marketing è il motore che alimenta i sogni e i ricavi per il fair play finanziario. Ecco perché la partita con il Como racconterà molto più di novanta minuti di calcio: sarà il primo capitolo di una nuova storia commerciale, destinata ad accompagnare la Roma verso il suo centenario e oltre. Un nuovo logo sul petto, un nuovo orizzonte davanti.