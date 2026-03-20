Lo spettacolo della Lupa infuoca la Sud

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - "È il momento di tornare a far capire agli avversari cosa significa il fattore campo e cosa vuol dire venire a giocare all'Olimpico". L'appello lanciato nei giorni scorsi dalla Curva Sud è stato raccolto da tutto lo stadio. Bandiere giallorosse hanno colorato ogni settore dell'Olimpico già a partire da due ore prima del fischio d'inizio. E'con il passare del tempo, l'atmosfera è diventata sempre più incandescente. A prendersi la scena, poi, è stata la Curva Sud con una scenografia da urlo mostrata pochi istanti prima che l'arbitro Kovacs fischiasse l'inizio del match. Migliaia di cartoncini gialli, rossi e bianchi sono comparsi nel settore più caldo dell'Olimpico per fare da sfondo alla Lupa - formata con i cartoncini di colore nero - rappresentata al centro della curva. Un'atmosfera difficile da rintracciare in giro per l'Europa. Lo spettacolo offerto dal popolo romanista non è passato inosservato neanche nel settore ospiti, dove tra gli oltre tremila tifosi del Bologna sono spuntati diversi cellulari per immortalare il momento. A gustarselo, sugli spalti dell'Olimpico, anche il vicepresidente giallorosso Ryan Friedkin. Fin da subito, i 63.991 tifosi presenti allo stadio hanno spinto, tra cori e applausi, la squadra di Gasperini. Alzando i decibel soprattutto nei momenti di difficoltà. Per-

ché l'uscita dal campo di Koné per infortunio e la rete realizzata da Rowe nell'arco di due minuti rischiavano di rappresentare un doppio colpo del ko. L'intensità non è diminuita al rientro in campo dopo l'intervallo, accompagnando la rimonta degli uomini di Gasp. E prima dell'inizio dei supplementari, tutto lo stadio ha intonato l'inno. Oggi, intanto, sarà una giornata importante per capire le condizioni di Koné, uscito malconcio dal campo dopo venti minuti per un problema muscolare. Il centrocampista francese difficilmente sarà a disposizione domenica per la sfida con il Lecce e rischia di saltare anche gli appuntamenti con la nazionale francese. Soulé, invece, inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. L'argentino potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo a metà della prossima settimana.