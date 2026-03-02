Lo Scudetto e la Coppa: Roma in volo

La sosta per recuperare energie. La sosta per mettere a fuoco l'ultima parte di stagione che può regalare molte gioie. Inaspettate, anche: sì, perché la rivoluzione della scorsa estate qualche dubbio dentro la Roma l'aveva messo. Un tecnico nuovo alla prima esperienza nel calcio femminile, diversi addii di calciatrici che avevano scritto la storia di questa squadra e in generale la sensazione, anzi la certezza, dell'inizio di un nuovo ciclo che avrebbe avuto bisogno di tempo per tornare ad alzare trofei.

Ora, le giallorosse ancora non ne hanno portato a casa mezzo - hanno perso due finali contro la Juve, Coppa di Lega e Supercoppa - però quando mancano sette giornate al termine del campionato hanno sei punti di vantaggio sull'Inter (battuta in trasferta domenica scorsa grazie alla rete di Viens. una sentenza quando vede quei colori) e otto sulla Juventus, che ormai non sembra avere più la forza per rientrare. E, dopo le partite di qualificazione al Mondiale delle azzurre, il primo impegno sarà la semifinale d'andata di Coppa Italia proprio contro le nerazzurre il 12 marzo al Tre Fontane. [...]

Il merito di questa squadra - da dare in grossa parte a Rossettini che alcune volte si è beccato delle critiche ingiuste - è quello di aver avuto nei momenti di calo fisiologico e nei momenti in cui si giocava ogni tre giorni, la forza di rimanere a galla. [...] Infortuni quasi ogni settimana (18 tra traumatici e muscolari), saluti di un certo livello (Di Guglielmo, una colonna portante, è andata via a gennaio per affrontare l'avventura americana) e anche alcune prestazioni non proprio luccicanti. Nonostante questo parliamo di un gruppo che in campionato ha perso una sola volta (a Firenze, in inferiorità numerica) e che è riuscito con enorme carattere a tirarsi fuori da situazioni complicate. La maturità è stato il tema principale: Giugliano e compagne hanno imparato a gestire le partite nella propria interezza, soffrendo quando era il momento di farlo non guardando all'estetica e alla bellezza. [...]

Andare a cinque gare dal termine mantenendo, nella peggiore delle ipotesi, il vantaggio accumulato fino al momento farebbe scattare solamente il conto alla rovescia per il terzo scudetto della storia. Forse quello più bello, perché impronosticabile e perché frutto di un lavoro diverso rispetto al passato. Una Roma che ha cambiato pelle e che nonostante tutto è rimasta competitiva ad altissimi livelli. [...]

