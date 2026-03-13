"ll pareggio è giusto. A Roma ci sarà una partita diversa"

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. PUGLIESE) - Tutto rimandato a giovedì, quando l'Olimpico potrà avere un peso specifico importante. Ne è certo Gian Piero Gasperini, che ieri lo ha detto senza mezzi termini, aggiungendoci anche un pizzico di polemica. "Abbiamo giocato in un ambiente difficile, dove ogni situazione è stata amplificata dal pubblico - dice l'allenatore della Roma -. Questo comportamento non sarà possibile nel nostro stadio, dove certe cose saranno di certo più equilibrate. Al ritorno sarà difficile che passi tutto ciò che è passato qui a Bologna". (...) "Come a Genova è stata una partita molto fisica - dice ancora Gasperini -. Si è giocato sempre sulle palle lunghe e non sempre siamo andati bene sulle seconde palle. Che oramai sono determinanti, con queste pressioni alte che fanno tante squadre si è costretti a giocare la palla lunga. E o hai un livello tecnico importante o sei costretto a giocare a calcio-rugby. E lì per costruire azioni da gol sono importanti proprio le seconde palle. Devi avere giocatori fisicamente strutturati, la costruzione del gioco è più difficile. Probabilmente con altri climi e altre temperature si comincerà a giocare un calcio più palleggiato. Di certo sia Roma sia Bologna al ritorno possono offrire una partita diversa".

A conti fatti, però, Gasp è sicuro che alla fine il pareggio sia il risultato più giusto. Per come si è sviluppata la partita e per come si sono equilibrate certe situazioni. "E' giusto così, anche perché noi siamo riusciti a creare parecchie situazioni pericolose - dice -. Nei 90 minuti siamo stati bravi, contro una squadra che ha dei giocatori forti come Bernardeschi ad esempio. L'atteggiamento e il coraggio non ci è mai mancato. La prestazione non la considero negativa, abbiamo avuto anche dei momenti difficoltà a cui però abbiamo reagito bene". Quindi il giudizio sui singoli, ad iniziare Zaragoza. "Questo tipo di partite non è il massimo per lui, quando si gioca sulle palle lunghe. La stagione è lunga, con altre temperature o nei minuti finali potrà diventare utile, quando l'aggressività è meno forte. Vaz invece è entrato bene, con una buona fisicità, positivo in questo tipo di partite. Pellegrini? Lasciamolo stare, non si può parlare sempre di lui. A volte gioca bene e altre male, come tutti". Quindi un pensiero sugli infortunati ("Su Soulé è difficile fare previsioni, ma penso di riaverlo dopo la sosta. Koné invece ha avuto un fastidio e abbiamo preferito così, visto la gara di Como e il ritorno con il Bologna") e la chiusura su EI Aynaoui: "Non è lo stesso di prima: la Coppa d'Africa fa spesso di questi guai, ma giocando si riprenderà. Non è il primo, c'è una casistica altissima, per questo bisogna stare molto attenti a prendere giocatori che poi vanno in Coppa d'Africa". Nel dopo partita ha parlato anche Mile Svilar: "Era importante fare risultato - ha detto il portiere-, importante in vista della gara di ritorno. Le squadre contro di noi giocano molto con palloni alti e ci tolgono un po' il nostro gioco. Se loro giocano sporco, dobbiamo farlo anche noi".