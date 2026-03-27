L'Inter cambia il motore, Davide è la chiave per il francese

(...) Basta tornare al dicembre del 2024, quando gli è stato chiesto di confermare o smentire una presunta insofferenza manifestata l'estate precedente per uno scarso minutaggio nella sua prima stagione all'Inter. Frattesi rispose che in realtà in quel momento il suo unico pensiero era trovare le esche giuste per andare a pesca in Sardegna. Una risata e discorso chiuso. Ora però se ne apre un altro, di nuovo di mercato, lungo la Roma-Milano, perché proprio lui - il centrocampista già con la valigia in mano in almeno un paio di sessioni - potrebbe diventare la chiave per sbloccare il colpo per il centrocampo del futuro: il romanista Manu Koné.

Un'altra Inter-Roma Il francese della mediana di Gasperini è l'obiettivo con la O maiuscola dall'estate scorsa, quando l'Inter tentò l'approccio poi respinto dall'allora neo allenatore e dalla proprietà. "Koné non si muove" e il Ferragosto del 2025 venne archiviato così. Porta chiusa. Sette mesi dopo, l'interesse dell'Inter per Koné non è affatto cambiato, la situazione più in generale invece sì. E qui ritorna in gioco Frattesi. Proprio lui infatti rischia di avere un ruolo chiave in questa operazione. Eccolo, il "facilitatore" dell'affaire Koné. L'Inter lo valuta sui 30 milioni e sa che trattenerlo a Milano sarà difficile. (...) Nella sua prima stagione ha giocato 42 partite, nella seconda (la scorsa) 47, in questa in corso è fermo a 29. Il bottino dei gol segnati recita: 8 il primo anno, 7 il secondo, nessuno in questo. E, a catena, è crollata la percentuale di xG (da 8.05 a 2.86) e di assist previsti (da 2.45 a 0.41). Sequenze di un calo che non può lasciare indifferenti, né il giocatore né il club. Milano non è più il suo posto, Roma potrebbe tornare ad esserlo. Lì è nato, lì ha già giocato. Prima nelle giovanili della Lazio - quando praticava anche tennis - poi in quelle giallorosse, dal 2014 al 2017. Venditti vedrebbe anche qui quei "giri immensi" che canta in Amici mai. Perché, per quanto sconfinati, alla fine "poi ritornano". Come può fare Frattesi alla Roma, come l'interesse dell'Inter per Manu Koné. (...) Ora c'è una nuova carica e maggiore decisione sul terreno economico: per Koné la società potrà sfondare il muro dei 40 milioni e magari avvicinarsi anche ai 50, a determinate condizioni. (...) Lui dovrà garantire ritmo e maggiore forza fisica in un centrocampo che verrà rifondato in un quadro più ampio di rivoluzione generale in vista della prossima annata. Il club nerazzurro ha tutto, ma soprattutto ha Frattesi, l'uomo dei gol Bayern e al Barça, pronto a regalare, lontano dal campo, quest'ultimo assist alla sua Inter.

(gasport)