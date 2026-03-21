Lecce, Sottil ancora a parte. Alle 12:30 parla Di Francesco

Il Lecce di Eusebio Di Francesco si prepara alla sfida di domani all'Olimpico, uno stadio che il tecnico conosce alla perfezione. L'ex allenatore giallorosso proverà a invertire un trend che non lo ha mai visto vincente contro la sua ex squadra, ma dovrà farlo affrontando una situazione di emergenza. (...) Per la trasferta nella Capitale, infatti, i salentini dovranno rinunciare a diversi elementi: oltre a Camarda, Gaspar e Coulibaly, sono previste le assenze di Sottil e Berisha, che anche ieri hanno lavorato a parte. Dopo la rifinitura odierna e la consueta conferenza stampa di Di Francesco, la squadra partirà per Roma.

(Il Romanista)