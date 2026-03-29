Le vecchie glorie fanno sold out. Totti: "La Bosnia? Gara insidiosa"

Lo sport è ancora il grande protagonista di una notte romana. Ieri sera, al Palazzo dello Sport, si è svolto il decimo raduno di Operazione No-stalgia, il primo indoor di questo movimento, esistente dal 2014, che ha l'obiettivo di far rivivere gli aspetti del calcio romantico attraverso le esibizioni dei campioni di un tempo. Nel triangolare di calcio a 5 sono scese in campo (...) Italia, Europa e Resto del Mondo. Nella prima oltre ai "figli di Roma" Totti e Nesta, l'ex capitano laziale era però indisponibile (...), figuravano anche Tommasi, Amelia, Zaccardo, Perrotta e Di Natale. Nei "verdi" dell'Europa invece spazio a Candela, Bojinov, Boban, Davids, Frey, Simice Jankulowski. Non sfigurava il Resto del Mondo con gli argentini Veron e Zanetti, David Pizarro, i braSiliani Aldair, Zago ed Hernanes oltre a German Denis. E proprio Francesco Totti ha parlato della sua Roma: "Oggi sono 33 anni dal mio esordio e ho realizzato il mio sogno di indossare la maglia della Roma per tutta la carriera". E sull'Italia:

"Abbiamo vinto il primo tempo, martedì andiamo in Bosnia. Partita difficile e insidiosa, Rino saprà gestire l'emozione e la squadra farà una grande partita", ha detto a Sportitalia. (...) Il palazzetto completamente sold out. I "vecchi leoni" della Serie A hanno scherzato tra loro: "Totti è quello più in forma", ha detto Di Natale intervistato da Jimmy Ghione a bordocampo.

(Il Messaggero)