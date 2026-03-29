Le proviamo tutte

IL CORRIERE DELLO SPORT (I. ZAZZARONI) - Rieccoci. Prima dell'Irlanda del Nord abbiamo regalato la bandiera dell'Italia e prima della Bosnia vi offriamo il poster dell'undici iniziale di Bergamo (benedetta scaramanzia, risorsa calcistica). Se ci chiedeste anche di cantare l'inno allo stadio di Zenica (...) metteremo insieme un gruppo che altro che il Volo. Gli Azzurri per caso. E necessità. Tutto faremmo - e si dovrebbe fare - per evitare di saltare per la terza volta di fila il Mondiale. Detto questo, mi sfugge l'origine dell'ottimismo generato dal successo sui nordirlandesi. Perché la Bosnia di Kolasinac, Muharemovic, Tahirovic, Dedic, Dzeko, Demirovic e dell'impronunciabile gioiellino Bajraktarevic vale assai più della nazionale battuta giovedì scorso, anche se nel ranking Fifa non figura tra le prime 70.

Loro si difenderanno -lo sanno fare bene - all'italiana. Noi, non sapendo giocare alla bosniaca e non avendo da secoli ormai un Totti, un Baggio o un Del Piero (mi basterebbe uno Zola) dovremo tentare di chiuderla nei tempi regolamentari. (...) Quando parlo di entusiasmo non mi riferisco alla reazione di Dimarco, Vicario e Pio all'errore decisivo dei gallesi. (...)Niente paura, dunque, solo rispetto per la Bosnia e Edin. Perché chi manca di rispetto verso il prossimo, manca di dignità verso sé stesso.