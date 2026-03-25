Le big su Santi, Ma il Bologna alza le barricate

Ha segnato 7 gol in campionato. Non è ancora continuo in termini realizzativi, ma per il secondo anno consecutivo è già in doppia cifra. Un anno fa Santiago Castro fa toccò quota 10 tra campionato (8) e Coppa Italia (2), aggiungendo 5 assist, a dimostrazione che oltre al gol fa tanto altro. E l'argentino continua a crescere. In campionato è a 7 reti, a un gol di distanza dallo scorsa stagione. Ma ha trovato la via del gol pure in Coppa Italia con Parma e Lazio e si è sbloccato in Europa, segnando due reti con Brann e Roma, quando la competizione è entrata nel vivo nelle sfide dirette Anche per questo si sono sguinzagliati gli scout delle big. [...]

Il futuro si chiama Santi Castro. Ci pensa l'Inter, che potrebbe cedere Thuram a fine stagione. Ma pure il Milan, alla ricerca di un nove, per non parlare della Roma, dove però ci sarà da capire il futuro in panchina, senza dimenticare una Juve dove Spalletti non crede né in David né in Openda. [...]

Il Cies osservatorio calcistico, già un anno fa, dopo la prima convocazione in nazionale, fece uno studio sull'argentino stabilendo una quotazione tra i 40 e i 50 milioni di euro, con potenziale arrivo a quota 70. Tutto realistico. Ma c'è di mezzo il Bologna, che in tutti questi rumors fa notare come abbia appena rinnovato il contratto al proprio attaccante: come a dire, intenzione di metterlo sul mercato, a meno di offerte clamorose, non ce n'è. [...]

(Il Resto del Carlino)