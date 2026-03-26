Lautaro corre veloce: «Manca sempre meno» Con la Roma ci sarà

La "rosea de Pascua", piatto tipico argentino, rimarrà sul tavolo fino a lunedì mattina. Fino a quel momento, niente sgarri. Lautaro Martínez punta a festeggiare la Pasqua con i tre punti e recuperare al 100% dall'infortunio al polpaccio rimediato nel gelo norvegese. Tra due domeniche incrocerà la spada con la Roma nella sfida più importante di questo finale stagione interista condizionato da curve strette.(...) Il piano della sosta prevede prudenza per poter tornare a pieno regime tra 10 giorni.

Lautaro, s'è affidato al suo profilo per raccontare il suo ultimo periodo. Ieri, nel pomerizio, dopo aver lavorato a parte e in palestra con sessioni personalizzate, ha pubblicato un post su lnstagram: «Manca sempre meno». Il 5 aprile è cerchiato di rosso. Questa settimana si dovrebbe allenare sempre a parte, salvo poi aggregarsi al gruppo durante la prossima, quando rientreranno tutti i nazionali. (...)

(gasport)