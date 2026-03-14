La solidità e il calcio rugby

C'era una volta la miglior difesa d'Italia, anzi d'Europa. Gol al passivo con il contagocce, dean sheet a volontà, solidità a prova di crash test. Un reparto che per mesi è stato fondamentale, trainante, per il rendimento della Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini segna poco? No problem, basta un galletto per vincere la partita. (...) Poi, però, qualcosa è cambiato: il muro non è più stato impenetrabile; qualche crepa ha cominciato a vedersi. Colpa del valore degli avversari, ha ripetutamente spiegato GPG. Sì, certo. Ma non solo quello, forse (anche) perché era umanamente impossibile continuare sui ritmi di avvio della stagione. La Roma, ad esempio, ha beccato 6 reti nelle ultime tre partite, ma al di là dei numeri c'è da verificare, e commentare, la qualità dei gol subiti. Ciò che colpisce, insomma, è l'eccessiva facilità attraverso la quale gli avversari riescono a far male al gruppo di Gasp. (..) A Como, domani, una sfida dai mille significati di classifica. la squadra di Cese Fabregas ha subito le stesse reti della Roma. (...) Butez, che apparentemente gioca (bene) più con i piedi che con le mani, ma questo non gli impedisce di essere una garanzia per la squadra. Che, di fatto, lo sfrutta due volte: portiere e primo costruttore di gioco. Un'interpretazione ipermoderna del ruolo, ovviamente se si sceglie di giocare in quel modo. Ultimamente, molte squadre, contro la Roma, l'hanno messa sul piano fisico, palla lunga e verticale, rinunciando a manovrare il pallone. Calcio rugby, è stato definito. E la Roma ha sofferto questo tipo di calcio. Il Como gioca in tutt'altro modo, talvolta in maniera addirittura tecnicamente esagerata: teoricamente, questo dovrebbe consentire alla Roma di difendere in maniera meno affannata, più ragionata, esagerando "improvvisata". (...)

(M. Ferretti - corsport)