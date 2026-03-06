La romanizzazione di un torinese. Gioco, gol e zero alibi, Gasp s'è preso la città. «Mi piace rischiare»

Gasperini "caput mundi" o "Gasperini-Capitale", come Roma: fate voi. Nel confronto sempre aperto tra un allenatore e la città dove allena, molto dei rapporti con piazza e tifosi si gioca sull'immedesimazione, quel saper incarnare il sentimento di un popolo che per Gian Piero è stato il primo successo personale. Gli sono bastati sei mesi (rivoluzionari) per diventare "romano". E c'è riuscito, tirando su fin dall'inizio l'asticella ora arrivata ad altezza Champions, perché la realtà giallorossa l'ha "sprovincializzata" senza più certi retaggi e abitudini del passato. Come? Col suo modo di parlare chiaro, il gioco velocissimo e la filosofia vincente che lo accompagna da sempre e che ieri ha riproposto davanti ad una platea di studenti dell'Università La Cattolica.

Il primo passo che ha reso simpatico ai "bar" giallorossi quel condottiero sleale chiamato Gasp (dopo anni di diffidenza della piazza nei suoi confronti) è stata la scelta di preferire la Roma alla Juve. Come dire: non conta il numero degli scudetti, conta la squadra giallorossa, la squadra della Capitale, e «io vado lì». [...]

«Perché ho scelto di venire alla Roma - ha detto ieri, professore per un giorno durante l'evento "Il Coraggio di Sbagliare" -? Perché mi dicevano che Roma era una piazza difficile e io voglio le cose difficili. Se fai bene qui hai una gratificazione più alta. Il livello di rischio è il più alto, per questo ho deciso di venire qui anziché accettare altre squadre. Questo mi ha mosso a scegliere la Roma. Si vive di sfide e quando uscirà da questa sfida saprò di aver dato il massimo. Questo vale più di tutto».

Già, e i tifosi l'hanno capito. E se c'è una vittoria di cui Gasp va fiero oltre il quarto posto attuale, quella è la certezza di aver creato una squadra che vuole giocarsela sempre e di avere il sostegno a prescindere dei tifosi in curva. Che in lui stanno rivedendo il gioco propositivo e mai passivo di Zeman o del primo Spalletti. [...]

E, infine, Gasp il rivoluzionario romanizzato ha concluso rispondendo alle domande sull'alto rendimento dei suoi giocatori, cui chiede sempre il massimo: «Perchè i calciatori con me fanno bene? Forse prima di andare al Genoa, all'Atalanta o alla Roma non avevano trovato delle squadre che li aiutassero o li facessero sentire importanti. Essere nella Roma oggi deve essere qualcosa che ti dà grande coraggio, non possiamo permetterci di avere timore. Una cosa è fondamentale: io nelle mie squadre chiedo sempre di eliminare la cultura degli alibi. Sì, a volte piove, fa caldo o l'arbitro sbaglia. Ma poi cancelli tutto, togli gli alibi e riparti da te stesso». Così parlò "Gasp-Capitale", l'uomo che in sei mesi si è preso Roma. Ovazione in aula.

