La Roma non si ferma, brilla super Wesley tra i tanti colpi

La Champions? A tutti costi, sarebbe il caso di dire. Un'ossessione. Perché il piano del presidente Dan Friedkin per la Roma, pur stretto nel perimetro del Fair play finanziario, non ha concesso nulla all'improvvisazione o a prospettive al ribasso nelle ultime due sessioni di mercato. Dai 30 milioni di euro spesi per il brasiliano Wesley, l'acquisto più azzeccato insieme a quello di Donyell Malen, per il cui riscatto il club ne spenderà a giugno altri 25 (oltre ai 2 per il prestito), il proprietario americano ha chiarito una volta di più le sue intenzioni: punta dritto al bersaglio grosso, cioè a quell'Europa dei Vip che manca da sette anni e che in questa stagione sembra ancora alla portata nonostante le ultime settimane difficili culminate con l'eliminazione in Europa League. Ma proprio in questa fase critica della stagione - un mese senza vittoria in campionato fino al successo col Lecce di domenica scorsa -, il proprietario americano ha ordinato ai suoi di abbassare i toni, spegnere le tensioni interne. (...) Dal tecnico Gian Piero Gasperini all'ultimo degli acquisti. Dall'estate scorsa "Mister miliardo" (quanto ha investito finora dal 2020) ne ha portati a Roma dodici di volti nuovi, spendendo oltre 105,6 milioni con un ammontare di stipendi che supera quota 21,3 per un totale (compresi gli altri giocatori in organico già presenti) di quasi 61 milioni a stagione. (...) Di sicuro l'aver puntato anche su elementi con prospettiva e margini di miglioramento dalla scorsa estate (lo stesso Wesley, Ghilardi, Ziolkowski e Vaz) assicura alla Roma una continuità e un percorso migliorativo, comunque vada. E non a caso è stato scelto l'anno scorso Gasperini, che con il suo metodo e il gioco propositivo potrà produrre anche notevoli plusvalenze per rendere più sostenibile la rosa. Caso emblematico Wesley (sulle cui tracce c'è da tempo il Manchester City), ma adesso anche il 19enne Vaz. (...)

La Roma, è vero, continua ad essere una promessa di felicità piena per Dan Friedkin e il figlio Ryan, vicepresidente. In cinque stagioni la squadra si è piazzata settima, tre volte sesta e quinta in campiona-to, vincendo la Conference nel 2022 e arrivando in finale in Europa League nel 2023. Ora serve il salto di qualità. Agganciare i ricchi proventi della Champions sarebbe un aiuto di enorme valore, superfluo dirlo, in attesa che prenda forma d'altraparte il nuovo stadio di Pietralata (capienza di 62mila posti, investimento superiore al miliardo, comprese le opere accessorie), per il quale la prima pietra verrà posata nel 2027, l'anno del centenario giallorosso. (...)

(gasport)