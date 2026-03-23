La Roma è viva, decide il talento. Juve agganciata, Lecce al tappeto

La Roma non vinceva da un mese: un periodo terribile nel quale è stata superata e distanziata nella mischia per il quarto posto, e ha pure perso l'Europa League, uscendo contro il Bologna, giovedì. (...) C'è spesso qui, quando arriva la primavera, la sensazione che rimanga un'altra annata sotto tono, nella quale i problemi sono superiori alle ambizioni. E spunta il timore di dover ripartire di nuovo da capo. Il quinto posto recuperato, agganciando la Juve, dà la possibilità di restare in scia del Como: una speranza lunga otto giornate, nelle quali però la Roma dovrà progredire ancora. Perché non si può dire che oltre al gusto per il successo abbia ritrovato anche quello per lo spettacolo. Sono due i tiri in porta, uno per tempo, e il match rimane in bilico fino al termine. Il Lecce ben coperto ma acuminato soltanto nel finale, con l'ingresso di N'Dri, ha anche la chance clamorosa per il pari: nella stessa azione parata di Svilar e salvataggio potente di Hermoso davanti alla porta, quando Pierotti pensava di aver segnato. La Roma può comunque affacciarsi anche al futuro, visto che l'unica rete viene firmata da Robinio Vaz, 19 anni. C'è la complicità di Falcone e Gallo, ma resta il segnale forte per la prima esultanza romanista di un ragazzo che ha chiuso la gara con compagni d'attacco come Arena, 17enne, e Venturino, altro 19enne. (...) L'altro protagonista è Hermoso, che oltre al salvataggio disegna anche l'assist per Vaz, al 12' della ripresa.

Un'incursione sulla sinistra romanista apre il sistema difensivo proprio sul lato che fino a quel momento era il più controllato. (...) L'unico altro tiro nello specchio, di Pellegrini con respinta di piede di Falcone, è il riassunto di un possesso mai incisivo per 45' di aggiramenti senza trovare il corridoio per il paradiso e quando gli avversari sbagliano o la Roma tenta il lancio, spunta Tiago Gabriel che ferma tutti, sempre.

Il Lecce difende con una doppia rete distesa a 5-4-1, mentre attacca a 4-2-3-1; la differenza deriva dalla posizione equilibrata di Pierotti che affianca Veiga senza palla, per insabbiare le possibili sgommate di Tsimikas, mentre quando gli ospiti hanno il possesso, lo stesso Pierotti si porta davanti di almeno una decina di metri al collega, allargatosi da esterno difensivo puro. (...) Sulla sua destra invece la Roma ha più spazio per passare, si intrufola spesso anche Mancini (poi fuori per un affaticamento al polpaccio), ma gli spunti non sono pericolosi. Gasp prima resta fedele al 2+1, lascia Pellegrini in coppia con Pisilli ed è il capitano la variante per tentare trame non troppo scontate. (...) D'altronde una Roma senza Wesley, Konè, Soulé e Dybala significa che nel reparto qualità la merce scarseggi. Quando nella ripresa Vaz si posiziona più alto, Pellegrini resta a lungo da unico trequartista. Viene applaudito, ma non può superare i boati per il rientro di Angelino, praticamente fuori da settembre.

Nelle ultime 11 partite la Roma aveva vinto soltanto due volte, e preoccupava la situazione difensiva: 12 gol incassati nelle cinque uscite più recenti. Gasperini sa che la fase difensiva è la prima ammaccatura da sistemare se si vuole ripartire. Uno zero al passivo non capitava dall'ultimo successo, il 22 febbraio con la Cremonese. Eusebio Di Francesco scuote sempre gli affetti quando torna all'Olimpico; ma la sesta sconfitta nelle ultime sette trasferte costa l'aggancio da parte della Cremonese. Il Lecce fatica troppo quando deve far male. Il futuro è un'incognita.

(gasport)

Di Francesco: “Una maledizione. Ma prima o poi riesco a batterli”



“Una maledizione”. Sorride amaro l'allenatore del

Lecce, Eusebio Di Francesco, che non è riuscito a battere la Roma nemmeno questa volta.

"Ci vado sempre vicino, prima o poi ci riuscirò" ha aggiunto il tecnico che si aspettava un avversario più stanco dopo l'impegno in coppa. "I giallorossi mi hanno sorpreso dal punto di vista fisico. Noi siamo stati sfortunati e un po' ingenui sul gol". (...) "Ma abbiamo avuto due grandi occasioni per pareggiare, mi tengo stretto l'atteggiamento della mia squadra. Lotteremo fino all'ultimo".

(gasport)