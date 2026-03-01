La Roma conosce solo una marcia: la vittoria. Non si fa nessun calcolo

È la "grande occasione" per la Roma, quella che può indirizzare la corsa Champions. Stasera contro la Juventus, i giallorossi hanno la possibilità di volare a +7, un vantaggio che, sebbene non definitivo, avrebbe un peso enorme. Gasperini lo sa bene e ha catechizzato la squadra: "Nessun calcolo, guai a giocare per due risultati. Giocheremo entrambi per la vittoria".

La Roma arriva al big match nel suo momento migliore. Dopo il buio di inizio febbraio, ha cambiato marcia, conquistando sette punti in tre partite e mostrando una produzione offensiva trasformata dall'arrivo di Malen. "Chi fa filotti di risultati in questo periodo strappa", ha spiegato il tecnico, che stima la quota Champions intorno ai 72 punti.

Per centrare l'obiettivo, Gasperini si affida al suo nuovo insostituibile: Donyell Malen. Con lui in campo, la media degli expected goal della squadra è salita vertiginosamente. Se prima del suo arrivo la Roma aveva perso tutti gli scontri diretti, con lui ha ottenuto due pareggi. "Ci manca la vittoria con quelle che sono più attaccate a noi", ha sorriso Gasp.

(...) Per la sfida di stasera, l'allenatore recupera Dybala per la panchina ma deve fare a meno di Soulé. La grande novità sarà quindi l'impiego di Niccolò Pisilli nel ruolo di trequartista. L'obiettivo è chiaro: servire il più velocemente possibile Malen e sfruttare il momento d'oro per ipotecare un traguardo che manca dal 2018.

(corsera)