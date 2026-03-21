La Roma a pezzi. E ora anche Gasp è in discussione

L'unione tra il tecnico Gian Piero Gasperini, il ds Ricky Massara e il consulente Claudio Ranieri non ha prodotto i frutti sperati e la sensazione è che a fine stagione le strade si separeranno. Nessuno è più certo del proprio posto, nemmeno l'allenatore, dopo la cocente eliminazione dall'Europa League che ha lasciato la proprietà profondamente delusa.

(...) Di questo si è discusso in un vertice a Trigoria con il vicepresidente Ryan Friedkin. Sebbene non siano volati gli stracci, sono emerse chiaramente le divergenze di vedute sulla competitività dell'organico e sulla gestione delle forze, con tensioni che coinvolgono anche il rapporto tra staff tecnico e medico. La società ha chiesto a Gasperini di ritrovare immediatamente la compattezza della squadra ammirata prima della sfida con la Juventus, mettendo fine alla stanchezza fisica e mentale delle ultime uscite.

(...) Più che sulle pesanti assenze in attacco (Dybala, Soulé, Dovbyk e Ferguson), il focus deve spostarsi sulla difesa, che ha incassato ben 12 reti nelle ultime cinque partite. Le 14 sconfitte stagionali pesano come macigni e mettono a rischio l'obiettivo Champions. I rapporti tra l'allenatore e i dirigenti sono ormai logori e, senza il quarto posto, il rischio di un nuovo "anno zero" è concreto. In quel caso, la società sarebbe costretta a sacrificare almeno due pezzi pregiati: i nomi sul tavolo sono quelli di Koné, Ndicka, Svilar e Pisilli.

(corsera)