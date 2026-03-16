La risposta di Fabregas: "Gasperini antisportivo. Avremmo vinto lo stesso"

[...] Il Como batte 2-1 la Roma in rimonta e arpiona il quarto posto in solitaria. Ora può guardare dall'alto sia i giallorossi che la Juventus. Anche se per il tecnico del Como la Champions non è un'ossessione. «Non dovessimo arrivarci non sarà di certo un fallimento - ha detto dopo la partita l'allenatore - per adesso ci godiamo il momento». [...]

L'ha incartata a Gasperini partendo a tre dietro, poi passando a quattro, cambiando tre volte modulo di gioco e facendo girare tre centravanti (solo uno di ruolo). Ha iniziato con Ramon che nel primo tempo faceva sia il braccetto di destra che il centravanti, ha fatto girare Paz per tutto il fronte offensivo e poi ha inserito Douvikas che l'ha raddrizzata con un guizzo da centravanti vero. [...]

«Ho visto una squadra matura e con grande fame - ha detto il tecnico spagnolo nel post partita - stavamo dominando e avremmo vinto in ogni caso, pure in undici contro undici». [...]

Nel finale, poi, non sono mancate le polemiche. Nel secondo tempo dopo il gol del pari, la Roma è rimasta in dieci per un fallo di Wesley, dall'arbitro Massa giudicato da secondo giallo. Una decisione che ha mandato Gasperini, l'allenatore giallorosso, su tutte le furie. Tanto da non salutare Fabregas al fischio finale. E lo spagnolo non l'ha presa bene. «L'ho trovata una cosa antisportiva - ha detto -. Io sia quando sono arrabbiato sia quando vengo espulso o anche quando penso che l'arbitro mi abbia fatto un torto, alla fine della partita vado a stringere la mano all'avversario. È una questione di rispetto e di sportività e sono rimasto dispiaciuto da quello che e accaduto».

(gasport)