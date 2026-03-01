La notte dei campioni

Stasera è l'occasione più bella. La Roma affronta la Juventus in un big match che sa di Champions League. Una vittoria permetterebbe ai giallorossi di allontanare quasi definitivamente i bianconeri dalla corsa ai primi quattro posti, spingendoli a -7. Un'opportunità che Gasperini non vuole lasciarsi sfuggire, anche per iniziare al meglio un ciclo terribile che vedrà la Roma affrontare Como, Genoa, Inter e il derby, oltre al ritorno dell'Europa League. "Bisogna stare dentro a tutto. Dobbiamo pensare partita per partita per ottenere il massimo", ha dichiarato il tecnico, che prevede una sfida giocata a viso aperto. "Sia io che Spalletti cerchiamo il risultato attraverso l'espressione del gioco. Sarà una partita con poche speculazioni".

(...) Sul tavolo non ci sono solo i tre punti, ma anche i circa 60 milioni di euro garantiti dalla qualificazione in Champions, fondamentali per le casse di entrambi i club.

Per Gasperini, la sfida contro la Juve ha un sapore speciale. Corteggiato a lungo dai bianconeri la scorsa estate, ha preferito la Roma, un'avventura ritenuta più stimolante. Ma il suo legame con il club torinese, dove è cresciuto come giocatore e allenatore, resta forte. "È stata una palestra incredibile, una grandissima formazione per me", ha ammesso. Stasera, però, proverà a prendersi una grande soddisfazione, occupando con la sua Roma quella poltrona Champions su cui la Juve siede quasi di diritto.

(Il Messaggero)