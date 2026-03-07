La Joya è finita. Dybala operato, out altri 45 giorni e addio alla Roma

Ha rimesso la freccia, ma per fermarsi ai box. Ancora una volta. La Joya è finita, stavolta sì. Niente sorpassi, niente assist, niente recuperi in extremis. Solo lacrime amare per lo sconforto, come quelle versate a metà febbraio in allenamento dopo aver avvertito una nuova "scossa" al ginocchio sinistro infiammato. Il 32enne Paulo Dybala urla al cielo la sua rabbia per l'ennesimo infortunio che ne compromette la stagione in corso e, a questo punto, ne chiude virtualmente l'esperienza a Roma, a pochi mesi dalla scadenza a giugno del contratto che non verrà rinnovato. Ieri l'argentino si è sottoposto a Villa Stuart ad un intervento in artroscopia chirurgica per il quale la sentenza è stata chiara: 45 giorni di recupero proprio in coincidenza con la fase clou del campionato e la volata Champions.

[...]

Paulo potrà rientrare ragionevolmente solo contro l'Atalanta all'Olimpico il 19 aprile, quando alla fine del campionato mancherà poco più di un mese. Una storia d'amore con la Roma, quindi, che a questo punto sembra ormai ai titoli di coda. Sui social e e nelle trasmissioni in radio anche i tifosi più affezionati si sono arresi.

«È stato bello, grazie di tutto. Ma è il momento di dirsi addio», ha scritto qualcuno sulle piattaforme. Considerate troppe, evidentemente, 14 partite già saltate in questa stagione anche per i sognatori giallorossi più incalliti, davanti a quella che appare sempre più come la fine di un'era in Italia di un giocatore di gran classe che, però, conti alla mano, guadagna troppo (8 milioni di curo a stagionc, bonus compresi) per il rendimento che ha finora offerto a causa della sua fragilità e dei continui infortuni.

Dopo la nascita della primogenita Gia (forte il desiderio della famiglia di crescerla in Argentina...) sembra quasi fisiologico, cosi, un ritorno in patria e un approdo a fine stagione al Boca Juniors in cui ritroverebbe l'amico ed ex giallorosso Leandro Paredes. E stavolta nessuno farà di certo "barricate" per impedirne l'addio, come accaduto un anno e mezzo fa quando saltò all'ultimo momento il trasferimento in Arabia Saudita. [...]

(gasport)