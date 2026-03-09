La gioia di De Rossi: "Il Genoa mi piace tanto, ma sogno il ritorno"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - La gioia è stata piuttosto contenuta. La Roma ha rappresentato tutto per lui. Ma De Rossi, oggi, allena il Genoa e ha fatto il suo dovere. «Speravo finisse così. Ci tengo a fare bene il mio lavoro in una piazza speciale per la quale devo dare tutto - ha affermato il tecnico rossoblù -. I ragazzi se lo meritano perché hanno fatto una gara con grandissima intensità e dando tutto. Chi è partito dall'inizio ha fatto una grande prestazione, ma non a caso l'abbiamo vinta con i cambi. L'avevamo preparata cosi».

De Rossi si è preso la rivincita dopo la gara dell'Olimpico, dove l'impatto emotivo è stato sicuramente maggiore: «Se decidi di fare questo devi mettere in preventivo che ci giocherai contro. Non voglio minimizzare quello che è stata per me la Roma, ma sarei ipocrita se facessi finta di essere dispiaciuto per la vittoria. Sarà il mio destino finché non tornerò a sperare che la Roma vinca 38 partite».

E in conferenza stampa, De Rossi ha concesso anche qualche battuta su Pellegrini: «Non so quanto sia corretto parlare dei giocatori degli altri. Ho visto i suoi numeri e mi ha superato come assist. Viene criticato, come tutti i romani a Roma, ma tra un po' ci diremo "Hai visto quando c'era Pellegrini?". Siamo un po' borbottoni. Non è più un mio giocatore, ma un amico. Posso dire che sta facendo la storia della Roma».