La felicità è una sorpresa come il Como

Nella vita per ogni cosa, inclusa la passione sportiva,

la felicità non deriva dal risultato, ma dal suo rapporto con le aspettative. (...) Per chi avesse dubbi basterebbe consultare una app creata da Gary Neville, ex dello United. Si chiama Fanalysis e permette di valutare con un voto le squadre e i giocatori di Premier. L'hanno definita "Tripadvisor del calcio". La classifica provvisoria è diversa da quella del campionato. L'Arsenal, davanti nella realtà, ma con un gioco liscio in cui il miglior realizzatore è il corner, è soltanto secondo. In testa c'è il Sunderland, che stupisce il suo pubblico e non ha critica. Il Tottenham dello sciagurato Tudor è penultimo, virtualmente retrocesso. (...) Fanalysis non è disponibile in Italia. Proviamo a immaginare allora l'attuale classifica della felicità in seria A. Primo il Como, a un passo dall'Europa e a due dalla coppa Italia. Segue il Milan, a tutti gli effetti, grazie anche a due derby vinti. Poi l'Inter, che conduce ma ha quelle due ferite oltre a una terza inflitta dal Bodo. Ultima da Champions: la Roma, almeno finché lotta su più fronti. (...) Juventus e Napoli dietro: entrambe pagano la delusione rispetto alle aspettative, il calo in confronto al passato recente o remoto. (...)

Terzultima piuttosto la Fiorentina, che pur tenta di consolarsi in Conference. Ultime a pari demerito Lazio e Torino, perché anche quando vincono fanno scontente migliaia di persone e felice una sola: il presidente con cui quelle ce l'hanno. Morale: non credere ai sogni estivi, non illudersi, non sperare e ricordarsi che "mogli, presidenti e buoi dei paesi tuoi" come si invocava un tempo, non è un passaporto perla gioia.

(La Repubblica)