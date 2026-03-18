La favola di Edo, primo gol inglese "Mi mancava"

Bentornato, Edo. Bentornato davvero. Era il 14 febbraio scorso quando, nel giorno di San Valentino, Edoardo Bove tornò in campo quattordici mesi dopo quel maledetto Fiorentina-Inter dove al minuto 17 si accasciò a terra per un arresto cardiaco facendoci prendere un grande, grandissimo spavento. Ieri sera, a distanza di 506 giorni dall'ultima volta, Bove è tornato anche a fare gol, a sorridere per una delle emozioni più forti che il calcio può regalare. A braccia aperte Siamo nei minuti di recupero di una partita che a 8 giornate dalla fine della Championship vale tanto sia per il Watford che per il Wrexham. (...) Il Watford è avanti di un gol, al doppio vantaggio firmato Bola e Kayembe ha accorciato il difensore gallese Cleworth. Al minuto 83, il tecnico Still decide di lanciare nella mischia Edoardo Bove, alla sesta presenza stagionale. Il Watford lotta per mantenere il vantaggio, una vittoria vorrebbe dire tantissimo per la classifica. Al 94', il destino decide che sì, è il momento di fare qualcosa. È il momento di cominciare a ridare qualcosa a un ragazzo al quale nell'ultimo anno è stato tolto tanto. Mamadou Doumbia porta avanti un'azione sulla destra e invece che andare verso la bandierina parte in velocità, prende il fondo del campo ed entra in area di rigore, calciando sul portiere. La palla arriva al limite dell'area a Bola, che di sinistro prende in pieno la traversa. Ed ecco il destino: la palla finisce direttamente sui piedi di Bove, che ben appostato dentro l'area piccola stoppa di destro e di sinistro infila il portiere avversario Okonkwo. Partita chiusa. (...) Bove parte subito verso gli spalti, arrampicandosi sui cartelloni pubblicitari per aprire le braccia verso i tifosi che lo tengono in piedi. Tra di loro, c'è anche un gruppo di tifosi della Roma, la squadra del cuore. Il sorriso di Edo è grande tanto quanto l'emozione, che rischia di farlo cadere. Cinquecento giorni dopo, ecco il gol: "Quanto mi mancava questa sensazione". Ce lo immaginiamo tutti, Edo.

(gasport)