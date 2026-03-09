La delusione di Tsimikas: "Non ce lo aspettavamo"

Che senza Wesley sarebbe stata dura se lo aspettavano un po' tutti. Gasperini dopo una settimana di esperimenti in allenamento alla fine ha scelto Tsimikas che come troppe volte è successo in stagione ha disputato una prova anonima. È deluso anche lo stesso greco che a fine partita ha provato a suonare la carica: «Vogliamo andare avanti, eravamo arrivati qui con l'idea di fare risultato però dobbiamo metterci questa gara alle spalle e provare a capire cosa non è andato per il verso giusto, non ce lo aspettavamo».

La rincorsa alla Champions League si complica inevitabilmente e ora il calendario inizia a mettere paura. Giovedì l'impegno in Europa League contro il Bologna, poi il big match con il Como che ora condivide il quarto posto con la Roma. [...]

La sua avventura nella Capitale sta per volgere al termine. Non verrà riscattato e a giugno saluterà, ma prima di pensare al suo addio ha ancora voglia di provare a dare il suo contributo: «Vorrei giocare sempre di più. Voglio farmi trovare pronto. Mi sono sempre dimostrato disponibile e darò il massimo fino all'ultimo». [...]

(Il Messaggero)