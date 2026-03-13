Koné risparmiato, torna Mancini

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Koné in tribuna al Dall'Ara, ma nessun allarme. Una scelta precauzionale presa da Gasperini dopo il piccolo fastidio alla coscia avvertito al termine della rifinitura di mercoledì. «E la prima volta che salta una partita in Europa - ha ammesso Gasp - Ha avuto problemi a recuperare da Genova e abbiamo preferito non rischiare visto che ora ci sarà il Como e, poi, il ritorno». Ieri, durante il riscaldamento, Koné ha palleggiato tranquillamente con i compagni esclusi dall'undici titolare. Le sue condizioni non preoccupano e dovrebbe essere disponibile domenica.

L'allenatore piemontese ritroverà Mancini, assente a Bologna per squalifica. Dovrebbe rivedersi dall'inizio anche Hermoso. Lo spagnolo è tornato in campo ieri sera, collezionando poco più di venti minuti ed è pronto per riprendersi una maglia da titolare. Non ci sarà, invece, N'Dicka, che dovrà scontare una giornata di squalifica. Il tecnico di Grugliasco potrebbe scegliere ancora Ghilardi per sostituire l'ivoriano.

Pellegrini reclama un posto nell'undici titolare dopo il gol di ieri sera. Soulé invece continua a lavorare per sperare in una convocazione tra il ritorno con il Bologna e la gara con il Lecce. Anche se la fiducia di Gasperini è veramente minima: «È difficile fare una previsione, ma realisticamente penso che tornerà dopo la sosta».