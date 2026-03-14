Konè, niente lesione. Oggi il test

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Confermate le sensazioni positive su Kone. Gli esami effettuati ieri, infatti, hanno escluso lesioni muscolari. Nulla di grave per il francese, che ha avvertito un affaticamento alla coscia al termine della rifinitura di mercoledì. Un piccolo fastidio ha indotto Gasperini a scegliere la via della precauzione a Bologna, mandando Kone in tribuna. Ieri il numero diciassette giallorosso si è allenato individualmente, mentre oggi svolgerà il test decisivo per verificare le proprie condizioni e capire se potrà essere convocato e disponibile per lo scontro diretto con il Como. Domani Gasp ritroverà Mancini dopo la squalifica in Europa. Il toscano dovrebbe tornare al centro della difesa -con Hermoso e Ghilardi ai suoi lati - vista l'assenza dello squalificato N'Dicka. Pronto a riprendersi una maglia da titolare anche Pellegrini, reduce dal gol al Bologna. La pubalgia non consente di effettuare previsioni su Soule, che spera di tornare a disposizione prima della sosta per le nazionali.