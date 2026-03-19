Koné a rischio, El Shaarawy favorito su Pellegrini

«È una partita da dentro o fuori. Gara spartiacque? Non mi piace definirla così, di certo è più importante di quella di campionato». Già, anche perché molto del futuro della Roma si giocherà proprio stasera, all'Olimpico. Gian Piero Gasperini in cuor suo lo sa. [...]

E allora Gasp cercherà di trovare la quadratura del cerchio, compatibilmente anche con i tanti giocatori alle prese con gli affaticamenti muscolari. Tra questi Mancini, Celik e Koné (che farà un provino oggi), che però ieri si sono allenati e dovrebbero far parte della sfida. Esattamente come El Shaarawy, titolare anche a Como e che e in ballottaggio per un posto da titolare con Pellegrini. [...]

Con la speranza giallorossa, ovviamente, che possa lasciare il segno in una partita probabilmente più bella di quella dell'andata. «Roma e Bologna possono portare lustro e orgoglio al nostro calcio - chiude Gasperini - In Europa si sono sempre comportante bene».

(gasport)