Juventus: Bremer c'è, il resto è un'incognita. Gioca Perin

La difesa della Juventus è un nervo scoperto. Nemmeno il rientro di Bremer sembra dare certezze a Luciano Spalletti, che dopo un febbraio nero si gioca moltissimo nella sfida dell'Olimpico. I bianconeri arrivano a Roma con un dato allarmante: ben 17 gol incassati nelle ultime 6 partite, una media da zona retrocessione.

Per questo, l'allenatore bianconero sta meditando di correre ai ripari, cambiando modulo. Il 4-2-3-1 sembra infatti favorito rispetto al 3-4-2-1 visto all'andata. Davanti a Perin, la linea a quattro dovrebbe vedere Bremer e Kelly come centrali, con Kalulu e Cambiaso sulle fasce.

A centrocampo, l'assenza per squalifica di Locatelli sarà colmata da Koopmeiners al fianco di Thuram. Grandi dubbi in attacco, dove Yildiz non è al meglio ma dovrebbe stringere i denti per supportare David, in ballottaggio con Openda (...).

Lo stesso Kalulu ha definito la sfida "decisiva", aspettandosi "alti ritmi" da parte di una Roma che ha definito "forte". Resta viva, anche se più defilata, l'opzione della difesa a tre, che vedrebbe l'inserimento di Gatti e l'esclusione di un trequartista come Conceição.

(Il Messaggero)