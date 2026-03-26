Iter stadio, il club sicuro: nessuno stop al progetto

La Roma non arretra di un centimetro: lo stadio di Pietralata si farà. La notizia della possibile contaminazione dell'area ha acceso un faro improvviso sul progetto. i carotaggi effettuati dal club avrebbero evidenziato il superamento dei limiti per alcuni metalli inquinanti: un campanello d'allarme, certo, ma non una sirena d'emergenza. Il club giallorosso ha risposto con la fermezza di chi sa dove vuole arrivare: nessuna frenata, la situazione è risolvibile. (...) Il club, dal canto suo, prova anche a ricostruire il passato dell'area: precedenti attività abusive avrebbero contribuito alla potenziale contaminazione. Una spiegazione che aggiunge contesto, ma non cambia la sostanza. Perché la sostanza, ribadita con decisione, è una sola: il problema è risolvibile.

(corsport)